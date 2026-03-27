Взвешивание перед UFC Fight Night 271: Адесанья и Пайфер показали одинаковый вес, Грассо тяжелее Барбер и другие
В Сиэтле (штат Вашингтон) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 271. Ивент состоится в ночь на 29 марта – его возглавит бой средневесов Исраэля Адесаньи и Джо Пайфера.
Результаты взвешивания:
● Исраэль Адесанья (84,4 кг) – Джо Пайфер (84,4 кг);
● Алекса Грассо (57,1 кг) – Мэйси Барбер (56,7 кг);
● Майкл Кьеза (77,1 кг) – Карлстон Харрис (77,1 кг);
● Джулиан Эроса (65,8 кг) – Леррайн Даглас (66,2 кг);
● Мансур Абдул-Малик (83,9 кг) – Юсри Белгаруи (84,4 кг);
● Терренс Маккинни (70,8 кг) – Кайл Нельсон (70,8 кг).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Изи в 5 раунде
