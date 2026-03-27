PFL Pittsburgh: Эблин против Баттла, Роста – Касанганай и другие бои

В ночь на 29 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания) состоится турнир PFL . В главном событии ивента пройдет поединок в среднем весе между Джонни Эблином (16-1) и Брайаном Баттлом (12-2).

Другие бои турнира:

● Далтон Роста (11-2) – Импа Касанганай (19-6);

● Ариане Липски да Силва (17-11) – Сумико Инаба (8-2);

● Алексей Перганде (7-0) – Хулио Арче (21-6);

● Лазаро Дайрон (9-0-1) – Джейкоб Тралл (15-7-1);

● Татьяна Постарнакова (6-0) – Элора Дана (8-1).

В прямом эфире турнир покажет сервис Okko. Начало – в 01:00 по московскому времени.