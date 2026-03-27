Нганну – о расторжении контракта с PFL: «Это было их решение, не мое. Заявление было опубликовано без моего ведома»

Фрэнсис Нганну высказался о расторжении контракта с PFL.

Бывший боец тяжелого дивизиона PFL Фрэнсис Нганну высказался о расторжении контракта с промоушеном.

«Мы расстались с PFL в январе. Это было их решение, не мое, поэтому я дал им время, чтобы они красиво сообщили об этом. Но я немного удивился, когда они опубликовали заявление без моего ведома. Меня даже не предупредили об этом, хоть я держал информацию в секрете.

На данном этапе я не собираюсь воспринимать это эмоционально – я просто двигаюсь дальше. Конечно, мне показалось странным, что они не сообщили мне о своем решении. Но к тому моменту я уже две-три недели вел переговоры с MVP», – сказал Нганну.

16 мая Нганну выступит на турнире Most Valuable Promotions, который возглавит бой Джины Карано и Ронды Раузи .

