Магомед Бибулатов: «Не предлагали новый контракт Гасанову. В ACA он свою работу сделал»

Магомед Бибулатов высказался о ситуации с контрактом Магомедрасула Гасанова.

Президент лиги ACA Магомед Бибулатов высказался о ситуации с контрактом Магомедрасула Гасанова .

«Он ждет от нас контракта, но прежнего контракта уже точно не будет. Сделаем ли мы предложение Гасанову? Пока не делаем. Ждем. Он ведь хотел отработать контракт – он его и отработал. Теперь у него есть возможность делать свои дела, так что пускай пробует.

У нас хорошие отношения, мы переписываемся. Просто я хочу, чтобы он себя в другом месте попробовал. Здесь он свою работу сделал», – сказал Бибулатов.

В феврале Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200 и защитил чемпионский пояс в среднем весе.

