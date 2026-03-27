Магомед Бибулатов: «Не предлагали новый контракт Гасанову. В ACA он свою работу сделал»

Президент лиги ACA Магомед Бибулатов высказался о ситуации с контрактом Магомедрасула Гасанова.

«Он ждет от нас контракта, но прежнего контракта уже точно не будет. Сделаем ли мы предложение Гасанову? Пока не делаем. Ждем. Он ведь хотел отработать контракт – он его и отработал. Теперь у него есть возможность делать свои дела, так что пускай пробует.

У нас хорошие отношения, мы переписываемся. Просто я хочу, чтобы он себя в другом месте попробовал. Здесь он свою работу сделал», – сказал Бибулатов.

В феврале Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200 и защитил чемпионский пояс в среднем весе.

В России у него соперников нету от слова совсем. В ЮФС только если через Хабиба получится,что тоже наврятли учитывая его стиль. Поэтому ПФЛ
Имея контракт с АСА много говорил о ЮФС и т.д, после последнего боя ЮФС он вряд ли будет нужен, а АСА правильно поступили.
С приходом Бибулатова в руководство Аса, перестали они ценить не зрелищных бойцов, теперь просто побеждать уже не интересно даже Аса
Ответ Ratmir90
В бою с Арышевым разве было не зрелишно ?
В лиге были недовольны заигрываниями Гасанова с UFC на действующем контракте, особенно постом Хабиба, учитывая, что в отличие от Вагаева, честно с ACA он это не обсуждал.

Абсолютно справедливые воспитательные меры, учитывая размер контрактов и отношение.
