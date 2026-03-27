Ковингтон – о бое Чимаева и Стрикленда: «Шон уже на закате карьеры. Он просто хочет заработать»

Колби Ковингтон высказался о бое Чимаева и Стрикленда.

Боец полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда .

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«Я думаю, что Чимаев победит Шона. Шон уже на закате карьеры и, похоже, просто хочет заработать напоследок. Думаю, Чимаев переведет его в партер и довольно легко финиширует», – сказал Ковингтон.

Белал Мухаммад: «Надеюсь, что Чимаев нанесет Стрикленду рассечение. А потом сломает психологически и заставит сдаться»

Кирилл Сидельников: «Вряд ли у Стрикленда что‑то получится. Чимаев уже в первом раунде должен забирать поединок»