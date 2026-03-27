Тренер Волкановски: «Жеан Силва тявкает, пытаясь создать шум. Но он не заслуживает титульного шанса»

Тренер Волкановски: Силва тявкает, пытаясь создать шум, но не заслуживает шанса.

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкаовски , отреагировал на желание Жеана Силвы получить титульный шанс.

«Жеан Силва – или как там его – тявкает где-то на фоне, как маленькая собачонка, пытаясь создать шум и внушить себе, что он следующий претендент на пояс. Но он этого не заслуживает.

Есть еще Алджамейн Стерлинг и другие ребята, которые выше него. Ему нужно заслужить свое место. Не думай, что если будешь много шуметь, то получишь шанс. Потому что это не так», – сказал Лопес.

Ранее Волкановски заявил, что ему не нравится продвижение Силвы как его следующего соперника.

Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»

Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»