Тренер Волкановски: «Жеан Силва тявкает, пытаясь создать шум. Но он не заслуживает титульного шанса»
Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкаовски, отреагировал на желание Жеана Силвы получить титульный шанс.
«Жеан Силва – или как там его – тявкает где-то на фоне, как маленькая собачонка, пытаясь создать шум и внушить себе, что он следующий претендент на пояс. Но он этого не заслуживает.
Есть еще Алджамейн Стерлинг и другие ребята, которые выше него. Ему нужно заслужить свое место. Не думай, что если будешь много шуметь, то получишь шанс. Потому что это не так», – сказал Лопес.
Ранее Волкановски заявил, что ему не нравится продвижение Силвы как его следующего соперника.
Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
