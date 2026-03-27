  • Тренер Волкановски: «Жеан Силва тявкает, пытаясь создать шум. Но он не заслуживает титульного шанса»
Тренер Волкановски: «Жеан Силва тявкает, пытаясь создать шум. Но он не заслуживает титульного шанса»

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкаовски, отреагировал на желание Жеана Силвы получить титульный шанс.

«Жеан Силва – или как там его – тявкает где-то на фоне, как маленькая собачонка, пытаясь создать шум и внушить себе, что он следующий претендент на пояс. Но он этого не заслуживает.

Есть еще Алджамейн Стерлинг и другие ребята, которые выше него. Ему нужно заслужить свое место. Не думай, что если будешь много шуметь, то получишь шанс. Потому что это не так», – сказал Лопес.

Ранее Волкановски заявил, что ему не нравится продвижение Силвы как его следующего соперника.

Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»

Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
полулегкий вес
Материалы по теме
Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»
24 марта, 07:51
Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»
21 марта, 12:35
Александр Волкановски заключил новый контракт с UFC
27 февраля, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху: «Я ошибался в этом человеке»
40 минут назад
Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все смешать»
55 минут назад
АСА 201: Силва против Подлесного, Грищенко – Абреу и другие бои
сегодня, 08:25
Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле
сегодня, 08:00Фото
Календарь боев в MMA и боксе в марте-апреле-2026
сегодня, 07:45
Винисиус Оливейра: «Буду рад подраться с Царукяном, раз UFC не дает ему бой с Волкановски»
вчера, 18:15
Колби Ковингтон: «Хочу побороться с Царукяном. Я постоянно избивал его в зале»
вчера, 16:57
Александр Шлеменко подерется с Рамазаном Эмеевым на ACA 204 в Омске
вчера, 16:25
Кремлев – о решении МОК про трансгендеров: «Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена»
вчера, 15:05
Люк Рокхолд: «Ислам более разносторонний боец, чем Хабиб»
вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем