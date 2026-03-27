Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху: «Я ошибался в этом человеке»

Оскар Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху.

Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя признался, что жалеет о продаже журнала The Ring председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейху .

«Я никогда ни о чем не жалею, но об этом – жалею. Когда у меня был журнал The Ring, я сохранял его репутацию и принципы… А потом появился Турки. Я был уверен, что продаю журнал человеку, который действительно заботится о спорте. Человеку, который будет защищать принципы. Но, похоже, я ошибался.

Я действительно считаю, что рейтинги The Ring сейчас ничего не стоят. В них больше нет никакой честности. Пояс The Ring значил все на протяжении, скажем, ста лет, а теперь его можно просто выбросить в мусорник. Сегодня он ничего не значит», – сказал Де Ла Хойя.

