Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху: «Я ошибался в этом человеке»

Оскар Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху.

Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя признался, что жалеет о продаже журнала The Ring председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейху.

«Я никогда ни о чем не жалею, но об этом – жалею. Когда у меня был журнал The Ring, я сохранял его репутацию и принципы… А потом появился Турки. Я был уверен, что продаю журнал человеку, который действительно заботится о спорте. Человеку, который будет защищать принципы. Но, похоже, я ошибался.

Я действительно считаю, что рейтинги The Ring сейчас ничего не стоят. В них больше нет никакой честности. Пояс The Ring значил все на протяжении, скажем, ста лет, а теперь его можно просто выбросить в мусорник. Сегодня он ничего не значит», – сказал Де Ла Хойя.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Видимо, после ухода Канело от Golden Boy Promotions дела у ОДЛХ идут совсем неважно, и теперь он пытается привлечь к себе внимание жалкими смешными заявлениями.
Турки скорее возродил бокс. Он организовал два поединка Усик-Фьюри, два поединка Бивол-Бетербиев. Наконец, Кроуфорд-Канело. Пояс Ринг в полном порядке.
Про что он? Кому-то незаслуженно пояса раздали?
