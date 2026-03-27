Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все смешать»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поддерживает женские ММА.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поддерживает женские ММА.

«Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина – мама. У нее там пара детей. А она идет – и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел.

У каждого человека в этой жизни есть миссия. У мужчины – воспитать детей, заботиться о семье и близких. Но мало женщин, которые берут на себя большие обязательства. Им это очень тяжело. Это же не просто так.

Всевышний создает женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все изменить и смешать. Мне нравится, когда мужчина занимается мужским делом, а женщина – женским», – сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

