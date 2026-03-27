  • Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все смешать»
Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все смешать»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поддерживает женские ММА.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поддерживает женские ММА.

«Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина – мама. У нее там пара детей. А она идет – и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел.

У каждого человека в этой жизни есть миссия. У мужчины – воспитать детей, заботиться о семье и близких. Но мало женщин, которые берут на себя большие обязательства. Им это очень тяжело. Это же не просто так.

Всевышний создает женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все изменить и смешать. Мне нравится, когда мужчина занимается мужским делом, а женщина – женским», – сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Sun Hills Development
ещё Всевышний сказал тебе, хабибка, что нельзя бить человека и даже животное по лицу
но ты заработал себе славу и деньги на том, что занимался этим в трусишках на потеху публики, пока полуголые девушки выносили таблички с номерами раундов
а теперь затираешь про то, кто кого там создал
двуличная мерзость
Истинный правоверный. А теперь пора в зал - покувыркаться с мужчинами в трусах.
А всевышний не говорил, что 10 голых мужиков в одну ванну не помещаются?))
А всевышний не говорил, что 10 голых мужиков в одну ванну не помещаются?))
Но поместились же!
Рубрика "мысли морального камертона"
А против боев полуголых почитателей Корана в октагоне значит не выступил?
"а мужчину сильным"
Настолько сильным, что аж кроме трусов ничего больше не налазит для потных обнимашек с такими же сильными правоверными борцухами.
Верховный мулла всея ММА издал очередную фетву
То есть, как продавать энергетики, рекламировать пирамиды и выпускать NFT, то это норм. А как тут решил выступить моралистом.
Хабиб, значит все правильно, ММА это же Смешанные единоборства
"Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным, а овечку симпатичной" (хабип)
