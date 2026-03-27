АСА 201: Силва против Подлесного, Грищенко – Абреу и другие бои
27 марта в Минске (Беларусь) состоится турнир АСА 201. В главном событии ивента пройдет титульный поединок в легчайшем весе между Жозиелем Силвой (23-7) и Александром Подлесным (23-8-2).
Другие бои турнира:
● Кирилл Грищенко (8-2) – Клейдсон Абреу (17-7);
● Дави Рамос (12-8) – Сидни Аутло (21-6);
● Давид Джибилов (8-0) – Рустам Керимов (21-2);
● Владислав Мишкевич (11-5) – Фелипе Фроес (26-11-1).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
