АСА 201: Силва против Подлесного, Грищенко – Абреу и другие бои

27 марта в Минске (Беларусь) состоится турнир АСА 201 . В главном событии ивента пройдет титульный поединок в легчайшем весе между Жозиелем Силвой (23-7) и Александром Подлесным (23-8-2).

Другие бои турнира:

● Кирилл Грищенко (8-2) – Клейдсон Абреу (17-7);

● Дави Рамос (12-8) – Сидни Аутло (21-6);

● Давид Джибилов (8-0) – Рустам Керимов (21-2);

● Владислав Мишкевич (11-5) – Фелипе Фроес (26-11-1).

