Винисиус Оливейра: «Буду рад подраться с Царукяном, раз UFC не дает ему бой с Волкановски»
Оливейра хочет боя с Царукяном.
Винисиус Оливейра хочет подраться с Арманом Царукяном.
«Раз уж UFC не даст Царукяну шанс встретиться с Волкановски в полулегком весе, я буду рад подраться с ним. Но Арман, ты не можешь просто сняться за день до боя или позвать Чимаева на замену», – написал Оливейра.
Оливейра в феврале проиграл Марио Баутисте. Царукян прошлый раз дрался в ноябре 2025-го, победив Дэна Хукера.
Колби Ковингтон: «Хочу побороться с Царукяном. Я постоянно избивал его в зале»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Винисиуса Оливейры
