Колби Ковингтон: «Хочу побороться с Царукяном. Я постоянно избивал его в зале»

Ковингтон вызвал Царукяна на схватку.

Колби Ковингтон хочет провести схватку с Арманом Царукяном в борцовской лиге RAF.

«Я хочу побороться с Царукяном. Я постоянно избивал его в зале. Он был как маленький дублер, который приходил на тренировки только для того, чтобы я его победил», – сказал Ковингтон.

Колби Ковингтон: «В UFC тебе говорят: «Не хочешь драться на этих условиях – будешь год сидеть без боев»