Александр Шлеменко подерется с Рамазаном Эмеевым на ACA 204 в Омске
Президент лиги ACA Магомед Бибулатов на пресс-конференции ACA 201 анонсировал возвращение Александра Шлеменко.
Он подерется на турнире ACA 204, который пройдет 19 июня в Омске. Соперником станет россиянин Рамазан Эмеев.
Ранее Шлеменко подписал контракт с ACA. В сентябре Александр проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом.
Шлеменко – Эмееву: «Давай подеремся в июне на турнире ACA в Омске. Я готов»
Источник: Спортс
Этот бой прям из другой эпохи, лет 10 назад было бы прям 🔥. А сейчас оба уже ветераны, но полный зал в Омске соберется 100%
Пусть меня за минусуют, но Шлеменко уже надо заканчивать. Вообще нет интереса к его боям. Человек сам не понимает, что все его карьера окончена. Уважение к его достижениям, но всегда надо уйти вовремя. P.s. Не дай Бог, он станет депутатом.
