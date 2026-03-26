Александр Шлеменко подерется с Рамазаном Эмеевым на ACA 204 в Омске

Шлеменко проведет бой на ACA 204.

Президент лиги ACA Магомед Бибулатов на пресс-конференции ACA 201 анонсировал возвращение Александра Шлеменко .

Он подерется на турнире ACA 204, который пройдет 19 июня в Омске. Соперником станет россиянин Рамазан Эмеев .

Ранее Шлеменко подписал контракт с ACA. В сентябре Александр проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом.

Шлеменко – Эмееву: «Давай подеремся в июне на турнире ACA в Омске. Я готов»