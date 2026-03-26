Люк Рокхолд: «Ислам более разносторонний боец, чем Хабиб»

Рокхолд сравнил Махачева и Нурмагомедова.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова .

«У Хабиба совершенно иная аура, Ислам ведет себя по-другому.

Что касается навыков, Ислам более разносторонний боец. Он силен в стойке, и является мастером спорта по борьбе и самбо», – сказал Рокхолд.

