Роман Копылов подерется с Марко Тулио на UFC 328, Байсангур Сусуркаев – с Джорденом Сантосом

Копылов получил нового соперника.

Роман Копылов подерется в мае на UFC 328 c бразильцем Марко Тулио. 

Тулио в ноябре прошлого года проиграл Кристиану Лерою Данкану нокаутом. Копылов в ноябре проиграл единогласным решением судей.

Также на турнире проведет бой Байсангур Сусуркаев – против бразильца Джордена Сантоса. Сусуркаев победил нокаутом Эрика Макконико в ноябре 2025-го.

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Байсангур Сусуркаев: «Поединок со Стриклендом – легкая прогулка для Чимаева»
20 марта, 08:00
Как закончили год бойцы UFC из России?
24 декабря 2025, 15:30
Сусуркаев – о желании Перейры провести поединок по грэпплингу с Чимаевым: «Это как я против Месси на футбольном поле»
18 ноября 2025, 15:58
Рекомендуем
Главные новости
Иржи Прохазка: «Ульберг высмеивал меня в нескольких видео, но мне все равно. Он хороший боец»
27 минут назад
Кори Сэндхаген: «Перебью О’Мэлли в стойке. Хочу доказать, что я лучше»
сегодня, 11:45
Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин – Лоорэ, Кутателадзе – Далкиран и другие бои
сегодня, 11:17
Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми дрался: «Гассиев, Бриедис, Фьюри, Чисора и лошадь»
сегодня, 10:11
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 10:00
Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»
сегодня, 09:36
Уайт опроверг слова Абдель-Азиза о бое Махачева в июле: «Неправда, это август»
сегодня, 09:13
Джонс – Нганну: «Я ценю твою поддержку»
сегодня, 08:52
Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»
сегодня, 07:56
Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора (Ариэль Хельвани)
сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем