Роман Копылов подерется с Марко Тулио на UFC 328, Байсангур Сусуркаев – с Джорденом Сантосом
Копылов получил нового соперника.
Роман Копылов подерется в мае на UFC 328 c бразильцем Марко Тулио.
Тулио в ноябре прошлого года проиграл Кристиану Лерою Данкану нокаутом. Копылов в ноябре проиграл единогласным решением судей.
Также на турнире проведет бой Байсангур Сусуркаев – против бразильца Джордена Сантоса. Сусуркаев победил нокаутом Эрика Макконико в ноябре 2025-го.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
