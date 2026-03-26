Роман Копылов подерется с Марко Тулио на UFC 328, Байсангур Сусуркаев – с Джорденом Сантосом

Копылов получил нового соперника.

Роман Копылов подерется в мае на UFC 328 c бразильцем Марко Тулио.

Тулио в ноябре прошлого года проиграл Кристиану Лерою Данкану нокаутом. Копылов в ноябре проиграл единогласным решением судей.

Также на турнире проведет бой Байсангур Сусуркаев – против бразильца Джордена Сантоса. Сусуркаев победил нокаутом Эрика Макконико в ноябре 2025-го.

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328