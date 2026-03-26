Иржи Прохазка: «Ульберг высмеивал меня в нескольких видео, но мне все равно. Он хороший боец»
Иржи Прохазка оценил Карлоса Ульберга перед боем за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.
«Очень приятный, скромный. Я видел несколько видео, он высмеивал меня в них, но мне все равно. Он хороший боец. И идет на победной серии. Остановлю его и возьму пояс», – сказал Прохазка.
Поединок между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327 12 апреля. Алекс Перейра ранее освободил титул.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем