Кори Сэндхаген: «Перебью О’Мэлли в стойке. Хочу доказать, что я лучше»
Сэндхаген хочет бой с О’Мэлли.
Кори Сэндхаген заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Шоном О’Мэлли.
«Это единственный бой, который имеет смысл для нас обоих. Перебью его в стойке. Хочу доказать, что я лучше в ударной технике», – сказал Сэндхаген
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересный бой бы получился 👍
Интересный бой бы получился 👍
Да, надо было этот бой в Белом доме проводить. 2 американца, зрелищные ударники, за каждого будут болеть.
Интересный бой бы получился 👍
Или было бы унылое топтание с кучей финтов, но без попаданий и урона
Поэтому Мэлли и не принимает бой и бегает от Сэндхагена, его хайп окончательно потухнет после поражения
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем