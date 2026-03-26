Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин – Лоорэ, Кутателадзе – Далкиран и другие бои
27 марта в Екатеринбурге пройдет совместный турнир RCC и Karate Combat. Главным событием станет титульный поединок россиянина Ильясa Хамзина и француза Алекса Лоорэ.
Другие бои турнира:
● Адам Ной (Франция) – Луис Роча (Бразилия)
● Гурам Кутателадзе (Грузия) – Кадир Далкиран (Турция)
● Дмитрий Киреев (Россия) – Ти Джей Браун (США)
● Валерий Бизяев (Россия) – Али Алиев (Россия)
● Сергей Веселкин (Россия) – Иван Грачев (Россия)
● Сайфуллах Хамбахадов (Россия) – Мортеза Сейфифард (Иран)
● Сергей Пономарев (Россия) – Валинто Антюнес (Бразилия)
● Игорь Загайнов (Россия) – Шамсутдин Махмудов (Россия)
● Лиана Джоджуа (Грузия) – Диана Погосян (Россия)
● Дмитрий Дмитриев (Россия) – Авард Казимба (Уганда)
● Игорь Глазков (Россия) – Луис Оливейра (Бразилия)
● Никита Кондратов (Россия) – Денис Бурматов (Россия)
● Виталий Шнюков (Россия) – Тимур Умаров (Россия)
● Константин Шахтарин (Россия) – Эльдар Вахрушев (Россия)
Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR.