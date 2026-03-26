Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»

Адесанья уверен, что Перейра станет чемпионом в тяжелом весе.

Исраэль Адесанья считает, что Алекс Перейра победит Сирила Гана в бою за временный титул UFC .

«Если Алекс победит, то будет чемпионом. К черту этот временный титул. Он станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса », – сказал Адесанья.

Перейра подерется с Ганом в июне на турнире UFC в Белом доме.

Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»