Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»
Адесанья уверен, что Перейра станет чемпионом в тяжелом весе.
Исраэль Адесанья считает, что Алекс Перейра победит Сирила Гана в бою за временный титул UFC.
«Если Алекс победит, то будет чемпионом. К черту этот временный титул. Он станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса», – сказал Адесанья.
Перейра подерется с Ганом в июне на турнире UFC в Белом доме.
Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fighters Only
