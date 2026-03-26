Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»

Адесанья уверен, что Перейра станет чемпионом в тяжелом весе.

Исраэль Адесанья считает, что Алекс Перейра победит Сирила Гана в бою за временный титул UFC.

«Если Алекс победит, то будет чемпионом. К черту этот временный титул. Он станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса», – сказал Адесанья.

Перейра подерется с Ганом в июне на турнире UFC в Белом доме.

Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fighters Only
Материалы по теме
вчера, 13:18
Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
15 марта, 12:32
Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
9 марта, 12:47
Рекомендуем
Главные новости
Уайт опроверг слова Абдель-Азиза о бое Махачева в июле: «Неправда, это август»
33 минуты назад
Джонс – Нганну: «Я ценю твою поддержку»
54 минуты назад
Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»
сегодня, 07:56
Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора (Ариэль Хельвани)
сегодня, 07:39
Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»
вчера, 18:33
Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте из-за травмы
вчера, 17:01
Александр Волков: «Думаю о возрасте, когда закончу карьеру. Уже пора и честь знать»
вчера, 16:53
PFL сменит название и логотип
вчера, 16:31
Палата представителей США приняла «законопроект о возрождении бокса имени Мухаммеда Али»
вчера, 16:04
Хорхе Масвидаль: «Было выгодное предложение от MVP, но в UFC предложили хорошие варианты. Я возвращаюсь»
вчера, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем