Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»
Холлоуэй готов провести реванш с Конором.
Макс Холлоуэй согласен провести бой с Конором Макгрегором.
«Мы можем подраться в любой весовой категории, в какой Макгрегор захочет. Я хочу взять реванш.
Это будет интересный бой, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны», – сказал Холлоуэй.
Холлоуэй в марте проиграл решением судей Чарльзу Оливейре в бою за титул BMF.
Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года – Конор победил решением судей. В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го – в третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
