Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»

Холлоуэй готов провести реванш с Конором.

Макс Холлоуэй согласен провести бой с Конором Макгрегором .

«Мы можем подраться в любой весовой категории, в какой Макгрегор захочет. Я хочу взять реванш.

Это будет интересный бой, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны», – сказал Холлоуэй.

Холлоуэй в марте проиграл решением судей Чарльзу Оливейре в бою за титул BMF.

Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года – Конор победил решением судей. В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го – в третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

