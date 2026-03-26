4

Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора (Ариэль Хельвани)

Конор может подраться с Холлоуэем.

Макс Холлоуэй – фаворит на бой против Конора Макгрегора, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

Хорхе Масвидаль не расматривается в качестве соперника для Макгрегора, возвращение которого планируется на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе 11 июля.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года – Конор победил решением судей.

Возвращение Конора – чушь или реальность?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoUFC
logoКонор Макгрегор
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Конор и правда после 5 летнего загула с переломом , наркотиками и похождениями выбрал для возвращения все еще топового Макса , да еще и судя по всему в легком весе , то при всей его одиозности это выглядит круто , хоть и скорее всего Макс забьет его раунду к 3-4му до ТКО .
Нынешний Масвидаль и Диаз конечно более простые соперники для него были бы , но тем не менее.
Не лучший вариант для возвращения Конора
Сейчас Дана всё опровергнет)
А как было бы красиво Конору подраться с Максом за пояс BMF….
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»
вчера, 07:46
Хельвани – о возвращении Макгрегора: «Все движется в правильном направлении. Должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля»
24 марта, 07:14
Рекомендуем
Главные новости
Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин – Лоорэ, Кутателадзе – Далкиран и другие бои
12 минут назад
Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми дрался: «Гассиев, Бриедис, Фьюри, Чисора и лошадь»
сегодня, 10:11
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 10:00
Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»
сегодня, 09:36
Уайт опроверг слова Абдель-Азиза о бое Махачева в июле: «Неправда, это август»
сегодня, 09:13
Джонс – Нганну: «Я ценю твою поддержку»
сегодня, 08:52
Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»
сегодня, 07:56
Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»
вчера, 18:33
Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте из-за травмы
вчера, 17:01
Александр Волков: «Думаю о возрасте, когда закончу карьеру. Уже пора и честь знать»
вчера, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем