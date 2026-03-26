Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора (Ариэль Хельвани)

Конор может подраться с Холлоуэем.

Макс Холлоуэй – фаворит на бой против Конора Макгрегора , сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

Хорхе Масвидаль не расматривается в качестве соперника для Макгрегора, возвращение которого планируется на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе 11 июля.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года – Конор победил решением судей.

Возвращение Конора – чушь или реальность?