Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»

Мераб Двалишвили назвал сроки третьего боя с Петром Яном .

«Реалистичный вариант – июль или август. Потому что Петр уже сказал, что с ним все нормально, и он был готов драться в июне, но на июнь назначен турнир в Белом доме, и мы там не деремся. После июня, в июле или августе, когда мы будем нужны UFC, мы с Петром будем готовы.

Если бой состоится в июле на Международной бойцовской неделе – моя мечта станет реальностью. Моим соперником точно будет Петр, потому что это трилогия», – сказал Двалишвили.

Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей. В первом бою победил Мераб.

