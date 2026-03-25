1

Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»

«Реалистичный вариант – июль или август. Потому что Петр уже сказал, что с ним все нормально, и он был готов драться в июне, но на июнь назначен турнир в Белом доме, и мы там не деремся. После июня, в июле или августе, когда мы будем нужны UFC, мы с Петром будем готовы.

Если бой состоится в июле на Международной бойцовской неделе – моя мечта станет реальностью. Моим соперником точно будет Петр, потому что это трилогия», – сказал Двалишвили.

Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей. В первом бою победил Мераб.

Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TNT Sports
logoМераб Двалишвили
logoПетр Ян
logoMMA
logoUFC
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы только за.Это возможно лучшая трилогия в плане интриги лет за 10.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте из-за травмы
сегодня, 17:01
Александр Волков: «Думаю о возрасте, когда закончу карьеру. Уже пора и честь знать»
сегодня, 16:53
PFL сменит название и логотип
сегодня, 16:31
Палата представителей США приняла «законопроект о возрождении бокса имени Мухаммеда Али»
сегодня, 16:04
Хорхе Масвидаль: «Было выгодное предложение от MVP, но в UFC предложили хорошие варианты. Я возвращаюсь»
сегодня, 14:11
Раузи – о турнире MVP MMA: «Я не припомню в истории ММА более убойного карда. Это не какая-то тусовка для олигархов»
сегодня, 13:33
Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»
сегодня, 13:18
Нганну – о UFC и Джонсе: «Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают?»
сегодня, 12:13
Джо Роган: «Слышал, что Нейт Диаз заработает более $10 млн за бой с Перри»
сегодня, 11:47
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем