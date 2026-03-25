Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»
Мераб Двалишвили назвал сроки третьего боя с Петром Яном.
«Реалистичный вариант – июль или август. Потому что Петр уже сказал, что с ним все нормально, и он был готов драться в июне, но на июнь назначен турнир в Белом доме, и мы там не деремся. После июня, в июле или августе, когда мы будем нужны UFC, мы с Петром будем готовы.
Если бой состоится в июле на Международной бойцовской неделе – моя мечта станет реальностью. Моим соперником точно будет Петр, потому что это трилогия», – сказал Двалишвили.
Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей. В первом бою победил Мераб.
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TNT Sports
Мы только за.Это возможно лучшая трилогия в плане интриги лет за 10.
Материалы по теме
Рекомендуем
