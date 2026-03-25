Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте из-за травмы
Пол Хьюз сказал, что не сможет принять участие в турнире PFL 16 апреля в Белфасте (Северная Ирландия).
Его соперником должен был стать новозеландец Джей-Джей Уилсон.
«Я выбыл из турнира. Сделал все, что было в моих силах. На следующей неделе предстоит операция. Прошу прощения у всех фанатов», – написал Хьюз.
Реванш между Усманом Нурмагомедовым и Хьюзом возглавил турнир PFL в прошлом октябре в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Пола Хьюза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем