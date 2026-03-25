Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте из-за травмы

Хьюз снялся с турнира PFL.

Пол Хьюз сказал, что не сможет принять участие в турнире PFL 16 апреля в Белфасте (Северная Ирландия).

Его соперником должен был стать новозеландец Джей-Джей Уилсон.

«Я выбыл из турнира. Сделал все, что было в моих силах. На следующей неделе предстоит операция. Прошу прощения у всех фанатов», – написал Хьюз.

Реванш между Усманом Нурмагомедовым и Хьюзом возглавил турнир PFL в прошлом октябре в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

