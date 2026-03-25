Александр Волков: «Думаю о возрасте, когда закончу карьеру. Уже пора и честь знать»

Александр Волков ответил, в каком возрасте планирует завершить карьеру.

«Пока что я его не вижу. Я о нем думаю, потому что понимаю, как будто бы уже пора и честь знать.

Хочу ли я завоевать пояс перед завершением карьеры? Само собой. Это было бы легендарненько», – сказал Волков.

Волков – о конфликте с Павловичем во время боя: «Мне в углу волосы поправили перед третьим раундом и сказали: «Смотри, ты свежий и красивый, а он уставший и потрепанный». Серега это услышал и громко послал»