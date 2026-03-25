Палата представителей США приняла «законопроект о возрождении бокса имени Мухаммеда Али»

Палата представителей США приняла законопроект о законе Али.

Палата представителей США приняла законопроект конгрессмена Брайана Джека под названием «Закон о возрождении бокса имени Мухаммеда Али».

Законопроект передали в сенат США, после одобрения сенатом его передадут президенту США Дональду Трампу. После его подписи он вступит в силу.

Акт был предложен президентом Zuffa Boxing и UFC Даной Уайтом и главой генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль эш-Шейхом.

Законопроект разрешит создание альтернативных боксерских промоушенов.

