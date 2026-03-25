  • Хорхе Масвидаль: «Было выгодное предложение от MVP, но в UFC предложили хорошие варианты. Я возвращаюсь»
Хорхе Масвидаль: «Было выгодное предложение от MVP, но в UFC предложили хорошие варианты. Я возвращаюсь»

Масвидаль вернется в UFC.

Хорхе Масвидаль отклонил предложение от MVP в пользу возвращения в UFC.

«В UFC сказали: нет, мы прибережем тебя для другого. Было выгодное предложение от MVP и я готов был его принять, но в UFC предложили хорошие варианты. Теперь я возвращаюсь», – сказал Масвидаль.

Масвидаль объявил о завершении карьеры в апреле 2023-го. В последнем поединке он проиграл Гилберту Бернсу единогласным решением судей.

Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
а зачем? мавидал в свое время был отличным бойцом, но в последних своих поединках он выглядел очень так себе.
а зачем? мавидал в свое время был отличным бойцом, но в последних своих поединках он выглядел очень так себе.
Деньги закончились
недолго музыка играла.
