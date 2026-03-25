  • Раузи – о турнире MVP MMA: «Я не припомню в истории ММА более убойного карда. Это не какая-то тусовка для олигархов»
Раузи снова раскритиковала UFC.

Ронда Раузи сравнила турнир MVP MMA с турниром UFC в Белом доме.

«Я предвзята, но не припомню в истории ММА более убойного карда, чем этот. Вот что случается, когда бойцы объединяются и делают ставку на себя – перемены грядут, мы не расходный материал, мы и есть этот бизнес.

Это турнир для всех, а не какая-то тусовка для олигархов», – сказал Раузи.

16 мая в Лос-Анджелесе состоится дебютный ММА-турнир Most Valuable Promotions. Раузи подерется с Джиной Карано.

Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои

«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ронды Раузи
4 комментария
посмеялись
папа тоже среди ветеранов играет с Титовым и Аленичевым, по именам топ, но и скорости/навыки уже соответствующие))
вот и тут также
Этот бизнес не вы, а зрители которые смотрят, платят бабки, интересуют спонсоров и прочее. Забыла кто свет в будку протянул изначально. Не будет зрителей = не будет спонсоров = будем смиреннее
что в этом карде такого убойного? да, имена известные в мма-кругах, но это вернувшиея из пенсии ветераны.
но все же надо отдать должное: кард выглядит привлекательнее, чем последние турниры ufc.
> Я не припомню в истории ММА более убойного карда

Прочитал как убогого, потом понял, что ошибся. После глянул кард и в 1й раз я не ошибся
