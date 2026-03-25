Раузи – о турнире MVP MMA: «Я не припомню в истории ММА более убойного карда. Это не какая-то тусовка для олигархов»

Раузи снова раскритиковала UFC.

Ронда Раузи сравнила турнир MVP MMA с турниром UFC в Белом доме.

«Я предвзята, но не припомню в истории ММА более убойного карда, чем этот. Вот что случается, когда бойцы объединяются и делают ставку на себя – перемены грядут, мы не расходный материал, мы и есть этот бизнес.

Это турнир для всех, а не какая-то тусовка для олигархов», – сказал Раузи.

16 мая в Лос-Анджелесе состоится дебютный ММА-турнир Most Valuable Promotions. Раузи подерется с Джиной Карано.

