Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»

Алекс Перейра поддержал Исраэля Адесанью перед его боем с Джо Пайфером.

«Большое уважение Адесанье – мы делили октагон и моменты, которые стали частью моего пути. То поражение многому меня научило, оно подтолкнуло меня к развитию не только как бойца, но и как человека. Я вырос, повзрослел и использовал это как топливо, чтобы достичь более высокого уровня в спорте и в жизни.

Несмотря на соперничество, я знаю, что значит выйти туда – годы работы, давление, жертвы. Именно поэтому я желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи свой лучший бой», – сказал Перейра.

В ночь с 28 на 29 марта Адесаньи (24-5) проведет бой против Джо Пайфера (15-3). Экс-чемпион идет на серии из трех поражений, он не побеждает три года – в апреле 2023-го Исраэль нокаутировал в реванше Перейру.

