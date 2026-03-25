Нганну – о UFC и Джонсе: «Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают?»

Нганну раскритиковал UFC.

Фрэнсис Нганну отреагировал на новость о том, что UFC отказались платить Джону Джонсу более $15 млн за бой в Белом доме.

«Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают? Меня это действительно беспокоит – вот так обращаться с величайшим.

А что тогда говорить о тех, кто не является величайшим? Представьте, через что они проходят», – сказал Нганну.

