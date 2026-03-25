Нганну – о UFC и Джонсе: «Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают?»
Нганну раскритиковал UFC.
Фрэнсис Нганну отреагировал на новость о том, что UFC отказались платить Джону Джонсу более $15 млн за бой в Белом доме.
«Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают? Меня это действительно беспокоит – вот так обращаться с величайшим.
А что тогда говорить о тех, кто не является величайшим? Представьте, через что они проходят», – сказал Нганну.
Джонс – о срыве боя в Белом доме: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
5 комментариев
Нгану на 100% прав👍
Да в чём прав твой нгану? С каких пор джонс стал величайшим?
Жаль что минусовать тебя не могу.уровень величайшего не достиг в спортсе.как Джонс достиг мма
Конора
