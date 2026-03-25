Джо Роган: «Слышал, что Нейт Диаз заработает более $10 млн за бой с Перри»
По словам Джо Рогана, бывший боец UFC Нейт Диаз получит более 10 миллионов за бой против Майка Перри на турнире MVP в Лос-Анджелесе.
«Я слышал о $10 миллионах. Может, даже больше», – сказал Роган.
Диаз в июле 2024-го победил Хорхе Масвидаля в боксерском поединке. Последний бой по MMA Нейт провел в сентябре 2022-го, когда победил сабмишеном Тони Фергюсона. Статистика Диаза в MMA: 21-13.
Объявлен полный кард турнира MVP, в котором выступят Раузи, Карано, Нганну и Диаз
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE
