Джо Роган: «Слышал, что Нейт Диаз заработает более $10 млн за бой с Перри»

По словам Джо Рогана , бывший боец UFC Нейт Диаз получит более 10 миллионов за бой против Майка Перри на турнире MVP в Лос-Анджелесе.

«Я слышал о $10 миллионах. Может, даже больше», – сказал Роган.

Диаз в июле 2024-го победил Хорхе Масвидаля в боксерском поединке. Последний бой по MMA Нейт провел в сентябре 2022-го, когда победил сабмишеном Тони Фергюсона. Статистика Диаза в MMA: 21-13.

