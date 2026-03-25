Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»

Силва уверен, что победит Волкановски.

Жеан Силва сказал, что завершит карьеру, если проиграет Алексу Волкановски.

«Честно говоря, сейчас я не хочу оскорблять Алекса, но он выглядит как старик, который бегает от меня. Я знаю, что возраст приходит ко всем, но до меня он еще не дошел.

Если Волкановски выиграет, я уйду из UFC», – сказал Силва.

Ранее Волкановски высказал недовольство пиаром его возможного боя с Силвой. 

Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой. На минувших выходных Мовсар победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Хочет взять пояс вырубив пробитого ветерана. Но в честь чего ему должны давать бой с Волкановски? Он только закрыл досрочное поражение.
Закрыл тоже не так ярко как улетел в нокаут, и как сам ранее побеждал. Поэтому думаю для титула ему нужно одержать пару побед над топами
Жана не осуждаю. он продвигает себя, в поисках популярности и больших гонораров. по факту конечно он не заслуживает титульник и сам это понимает
Волкановски так-то его не заметит
