Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»

Силва уверен, что победит Волкановски.

Жеан Силва сказал, что завершит карьеру, если проиграет Алексу Волкановски .

«Честно говоря, сейчас я не хочу оскорблять Алекса, но он выглядит как старик, который бегает от меня. Я знаю, что возраст приходит ко всем, но до меня он еще не дошел.

Если Волкановски выиграет, я уйду из UFC», – сказал Силва.

Ранее Волкановски высказал недовольство пиаром его возможного боя с Силвой.

Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой. На минувших выходных Мовсар победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

