Али Абдель-Азиз: «Исламу предложили другой бой в полусреднем весе. Он будет готов в июле»

Абдель-Азиз рассказал о следующем бое Махачева.

Али Абдель-Азиз рассказал, что Ислам Махачев сможет подраться в июле.

«Исламу предложили другой бой в полусреднем весе в качестве главного события. Он ответил, что из-за травмы руки будет готов вернуться в клетку в июле», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Махачев травмировал руку и пока не может драться.

Гэрри – о тренировке Махачева на мешке: «Какого хрена? Травма руки или пустая трата времени?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
Я так понял, про травму руки мульку пустили, чтобы не не афишировать, что Хабиб послал рыжего клоуна (с его юбилеем) прямым текстом 👇.
Уверен Ислам и без Хабиба подсказок в белый дом не полез бы
Вообще Ислам давно хотел попасть в кард белого дома , но Хабиб был против . В целом они конечно братья, но это не значит , что у них одно мнение на других . Ислам и по поводу боя с Белалом был не так категоричен как Хабиб .
Наконец-то услышали про травму руки со стороны команды Хабиба, но менее сомнительной она от этого не стала.
Тем более, что озвучил это Азиз
