Али Абдель-Азиз: «Исламу предложили другой бой в полусреднем весе. Он будет готов в июле»

Абдель-Азиз рассказал о следующем бое Махачева.

Али Абдель-Азиз рассказал, что Ислам Махачев сможет подраться в июле.

«Исламу предложили другой бой в полусреднем весе в качестве главного события. Он ответил, что из-за травмы руки будет готов вернуться в клетку в июле», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Махачев травмировал руку и пока не может драться.

Гэрри – о тренировке Махачева на мешке: «Какого хрена? Травма руки или пустая трата времени?»