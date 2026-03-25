  • Исраэль Адесанья: «Чимаев был активным, когда поднимался, а теперь… Это проблемы с визой? Травмы? Я был последним акивным чемпионом»
8

Исраэль Адесанья: «Чимаев был активным, когда поднимался, а теперь… Это проблемы с визой? Травмы? Я был последним акивным чемпионом»

Адесанья раскритиковал Чимаева.

Исраэль Адесанья раскритиковал Хамзата Чимаева и назвал себя «последним активным чемпионом».

«Хамзат был активным, когда поднимался, всех разносил, дрался даже дважды за месяц. Теперь, когда он стал чемпионом… Это проблемы с визой? Травмы? Вряд ли, потому что ему назначили бой.

Я был последним акивным чемпионом. Последним, кто ставил все на кон и бросал вызов лучшим», – сказал Адесанья.

В ночь с 28 на 29 марта Адесаньи (24-5) проведет бой против Джо Пайфера (15-3). Экс-чемпион идет на серии из трех поражений, он не побеждает три года – в апреле 2023-го Исраэль нокаутировал в реванше Алекса Перейру.

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
По стилю ведения боев Исраэля не сказать,что он всё ставил на кон
По стилю ведения боев Исраэля не сказать,что он всё ставил на кон
Особенно в бою против Ромеро )
По стилю ведения боев Исраэля не сказать,что он всё ставил на кон
Бой есть бой. Поединка без риска не бывает, одна ошибка и можно улететь в нокаут или попасть на прием
Все правильно говорит.
В статусе чемпиона Адесанья выступал чаще.
Чимаев уже реже стал выступать, особенно, после болезни.
Ну, так-то он прав. Он проводил по три боя в год и никогда не снимался с турниров.
Ко всем новостям
