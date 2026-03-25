  Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»
Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»

Макгрегор написал о возвращении в UFC.

Конор Макгрегор подтвердил возвращение на UFC 330 в Лас-Вегасе.

«Слухи правдивы! Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»

Смотрите и платите. Мак всех вас любит – для меня это честь и легкая работа. Эй, Paramount, скоро увидимся», – написал Макгрегор.

Журналист Ариэль Хельвани ранее сообщил, что Конор подерется летом.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Возвращение Конора – чушь или реальность?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
Хельвани уже вкидывал и все указывает на то , что Конор действительно подерется , если конечно не случится чего-то . В легкий вес он не вернется уже , могут дать какого нибудь Масвидаля или Диаза и даже не полусреднем , а в среднем , чтобы звезду не заставлять гонят вес .
До боя с Хабибом Конора был хорош - врун, болтун, хохотун и понтярщик, легко побеждавший соперников, прогибающий Дану на эксклюзивные условия. А потом бой с Хабибом и все покатилось по наклонной.
Опять накидался?
Вопрос с кем Мак собрался биться и в каком весе, чтобы это был не мисматч, ждун Чендлер уже поставлен в кард БД.
Ответ SkiSiber
С Исламом в полусреднем мимо всех касс, очередей и рейтингов -))
букмекеры в Вегасе с ума сойдут
Ответ Masataka
Какая выгода у буков, это же мисматч? Только если наварится на поток игроков в казино в период проведения ивента. Но это нереальный бой. Скорее всего Махачев проведет защиту против Моралеса
Возвращение Конора – чушь или реальность?
Хельвани – о возвращении Макгрегора: «Все движется в правильном направлении. Должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля»
Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»
