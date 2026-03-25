Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»
Макгрегор написал о возвращении в UFC.
Конор Макгрегор подтвердил возвращение на UFC 330 в Лас-Вегасе.
«Слухи правдивы! Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»
Смотрите и платите. Мак всех вас любит – для меня это честь и легкая работа. Эй, Paramount, скоро увидимся», – написал Макгрегор.
Журналист Ариэль Хельвани ранее сообщил, что Конор подерется летом.
В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
букмекеры в Вегасе с ума сойдут