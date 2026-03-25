  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»
Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»

Силва раскритиковал Евлоева.

Руководство UFC совершит ошибку, если позволит Мовсару Евлоеву драться за чемпионский пояс, считает Жеан Силва.

«Сейчас все зависит от интереса аудитории. Лично я бы не стал оформлять подписку на Paramount, чтобы посмотреть бой Мовсара за титул – кому это вообще интересно?

Очень опасно позволить такому парню стать чемпионом. Он редко дерется, постоянно снимается с боев и никак себя не продвигает», – сказал Силва.

Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой. На минувших выходных Мовсар победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoМовсар Евлоев
logoЖеан Силва
logoMMA
logoUFC
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне вот бои Мовсара не кажутся скучными , чтобы там Дана не говорил . И тем более бомжа Силву который бой назад нокаутом отлетел не хочу видеть в чемпионском бою .
Ответ Brigande
Жаночка много на себя берет
Еще меньше хочется посмотреть как тебя волк в школу сводит. Стилистически очень удобен волку
А сколько финишей у Мовсара? Не припомню что бы он досрочно побеждал в UFC
А тебя клоун никто не спрашивал !!!
Есть титул bmf, специально для таких как Силва. Пускай его попробует завоевать
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»
вчера, 13:20
Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»
вчера, 11:09
Евлоев – Волкановски: «Чемп, мы подеремся. Не беспокойся об этом шуме»
вчера, 10:54
Рекомендуем
Главные новости
Раузи – о турнире MVP MMA: «Я не припомню в истории ММА более убойного карда. Это не какая-то тусовка для олигархов»
36 минут назад
Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»
51 минуту назад
Нганну – о UFC и Джонсе: «Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают?»
сегодня, 12:13
Джо Роган: «Слышал, что Нейт Диаз заработает более $10 млн за бой с Перри»
сегодня, 11:47
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 11:30
Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»
сегодня, 10:30
Али Абдель-Азиз: «Исламу предложили другой бой в полусреднем весе. Он будет готов в июле»
сегодня, 10:24
Календарь боев в MMA и боксе в марте-апреле-2026
сегодня, 10:00
Фрэнсис Нганну: «Уход из UFC – лучшее решение в моей жизни»
сегодня, 09:35
Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои
сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем