Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»

Силва раскритиковал Евлоева.

Руководство UFC совершит ошибку, если позволит Мовсару Евлоеву драться за чемпионский пояс, считает Жеан Силва .

«Сейчас все зависит от интереса аудитории. Лично я бы не стал оформлять подписку на Paramount, чтобы посмотреть бой Мовсара за титул – кому это вообще интересно?

Очень опасно позволить такому парню стать чемпионом. Он редко дерется, постоянно снимается с боев и никак себя не продвигает», – сказал Силва.

Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой. На минувших выходных Мовсар победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

