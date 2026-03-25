Жеан Силва: «Позволить Евлоеву стать чемпионом – опасно для UFC. Он редко дерется, постоянно снимается с боев»
Силва раскритиковал Евлоева.
Руководство UFC совершит ошибку, если позволит Мовсару Евлоеву драться за чемпионский пояс, считает Жеан Силва.
«Сейчас все зависит от интереса аудитории. Лично я бы не стал оформлять подписку на Paramount, чтобы посмотреть бой Мовсара за титул – кому это вообще интересно?
Очень опасно позволить такому парню стать чемпионом. Он редко дерется, постоянно снимается с боев и никак себя не продвигает», – сказал Силва.
Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой. На минувших выходных Мовсар победил решением большинства судей Лерона Мерфи.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
А мне вот бои Мовсара не кажутся скучными , чтобы там Дана не говорил . И тем более бомжа Силву который бой назад нокаутом отлетел не хочу видеть в чемпионском бою .
Жаночка много на себя берет
Еще меньше хочется посмотреть как тебя волк в школу сводит. Стилистически очень удобен волку
А сколько финишей у Мовсара? Не припомню что бы он досрочно побеждал в UFC
А тебя клоун никто не спрашивал !!!
Есть титул bmf, специально для таких как Силва. Пускай его попробует завоевать
