  • Волков – о конфликте с Павловичем во время боя: «Мне в углу волосы поправили перед третьим раундом и сказали: «Смотри, ты свежий и красивый, а он уставший и потрепанный». Серега это услышал и громко послал»
Волков рассказал о конфликте с Павловичем во время их боя.

«Был момент между вторым и третьим раундами – мне в углу Миша Заяц поправил волосы. Он сказал, уходя из октагона: «Смотри, ты свежий и красивый, а он уставший и потрепанный». Серега это услышал и Миху громко послал. Его задело это. Я понял, что он воюет со всеми вокруг. Упускает возможность зацепиться за бой даже на психологическом уровне», – сказал Волков.

Напомним, Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей в июне 2024-го.

Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»

Волков – о слухах про схватку с Хабибом в юности: «Это был парень, похожий на меня. Самое удивительное, что он с моей команды. Мой ученик, можно сказать»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOVALENKO
