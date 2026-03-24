Волков – о конфликте с Павловичем во время боя: «Мне в углу волосы поправили перед третьим раундом и сказали: «Смотри, ты свежий и красивый, а он уставший и потрепанный». Серега это услышал и громко послал»

Александр Волков рассказал о конфликте с Сергеем Павловичем во время их боя.

«Был момент между вторым и третьим раундами – мне в углу Миша Заяц поправил волосы. Он сказал, уходя из октагона: «Смотри, ты свежий и красивый, а он уставший и потрепанный». Серега это услышал и Миху громко послал. Его задело это. Я понял, что он воюет со всеми вокруг. Упускает возможность зацепиться за бой даже на психологическом уровне», – сказал Волков.

Напомним, Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей в июне 2024-го.

