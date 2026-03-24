  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мовсар Евлоев: «Готов драться с Волкановски в мае. Белый дом? Всеми руками за. Но если и теперь не получу титульник, то не удивлюсь»
1

Мовсар Евлоев: «Готов драться с Волкановски в мае. Белый дом? Всеми руками за. Но если и теперь не получу титульник, то не удивлюсь»

Мовсар Евлоев признался, что не удивится, если снова не получит титульный бой.

Мовсар Евлоев рассказал, когда готов драться с Александром Волкановски.

«Джо Роган сказал, что мой бой с Волкановски вписался бы в турнир в Белом доме? Я всеми руками и ногами за. Солидарен с Роганом. Думаю, этот бой хоть чуточку приукрасил бы турнир.

Жеан Силва хочет бой за пояс? Наверное, это выглядело бы смешно, если в UFC в последнее время реагировали бы на победные серии или номер в рейтинге. Так что все может быть. Мне остается лишь быть терпеливым и ждать своего часа. Как и сказал, я готов на май.

Возможно, Алексу Волкановски тоже подходит эта дата, посмотрим, что решат в UFC. Удивлюсь ли я, если меня не будет в следующем титульнике? Нет, меня в этой жизни уже ничего не удивит. Особенно в этом спорте», – сказал Евлоев.

Напомним, турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня.

Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»

Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoМовсар Евлоев
logoUFC
logoMMA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
По любому будет бой с Волком!!Мовсар удивил лысого в стойке и полностью заслужил титульник!!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»
сегодня, 11:09
Евлоев – Волкановски: «Чемп, мы подеремся. Не беспокойся об этом шуме»
сегодня, 10:54
Волкановски хочет, чтобы Евлоев боролся с ним: «Мне не нужны оправдания. Я хочу, чтобы ты пытался повалить меня на землю, потому что знаю – у тебя это не получится»
сегодня, 07:37
Рекомендуем
Главные новости
Объявлен полный кард турнира MVP, в котором выступят Раузи, Карано, Нганну и Диаз
сегодня, 15:30
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 13:36
Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»
сегодня, 13:20
Волков – о слухах про схватку с Хабибом в юности: «Это был парень, похожий на меня. Самое удивительное, что он с моей команды. Мой ученик, можно сказать»
сегодня, 11:31
Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»
сегодня, 11:09
Евлоев – Волкановски: «Чемп, мы подеремся. Не беспокойся об этом шуме»
сегодня, 10:54
Али Абдель-Азиз: «Английские медиа по MMA – самый большой мусор»
сегодня, 09:22
Боксершу Исис Сио ввели в медикаментозную кому после нокаута в бою с Джослин Камарильо
сегодня, 09:15
Гэрри – о тренировке Махачева на мешке: «Какого хрена? Травма руки или пустая трата времени?»
сегодня, 08:08Фото
Хамзат Чимаев пожелал удачи Nigma на турнире по Доте в Бирмингеме
сегодня, 08:07Киберспорт
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем