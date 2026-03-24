Мовсар Евлоев: «Готов драться с Волкановски в мае. Белый дом? Всеми руками за. Но если и теперь не получу титульник, то не удивлюсь»

Мовсар Евлоев признался, что не удивится, если снова не получит титульный бой.

Мовсар Евлоев рассказал, когда готов драться с Александром Волкановски.

«Джо Роган сказал, что мой бой с Волкановски вписался бы в турнир в Белом доме? Я всеми руками и ногами за. Солидарен с Роганом. Думаю, этот бой хоть чуточку приукрасил бы турнир.

Жеан Силва хочет бой за пояс? Наверное, это выглядело бы смешно, если в UFC в последнее время реагировали бы на победные серии или номер в рейтинге. Так что все может быть. Мне остается лишь быть терпеливым и ждать своего часа. Как и сказал, я готов на май.

Возможно, Алексу Волкановски тоже подходит эта дата, посмотрим, что решат в UFC. Удивлюсь ли я, если меня не будет в следующем титульнике? Нет, меня в этой жизни уже ничего не удивит. Особенно в этом спорте», – сказал Евлоев.

Напомним, турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня.

Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»

Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»