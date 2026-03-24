UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои

В ночь с 28 на 29 марта в Сиэтле состоится турнир UFC Fight Night 271, который возглавит бой средневесов Исраэля Адесаньи (24-5) и Джо Пайфера (15-3).

Экс-чемпион промоушена Адесанья идет на серии из трех поражений. Он не побеждает три года – в апреле 2023-го Исраэль нокаутировал в реванше Алекса Перейру.

Другие бои главного карда:

Алекса Грассо (16-5-1) – Мэйси Барбер (15-2);

Майкл Кьеза (19-7) – Карлстон Харрис (19-7);

● Джулиан Эроса (31-13) – Леррайн Даглас (1-0);

● Мансур Абдул-Малик (9-0-1) – Юсри Белгаруи (9-3);

● Терренс Маккинни (17-8) – Кайл Нельсон (17-6-1).

Основные бои в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Начало – в 03:00 по московскому времени.

Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
