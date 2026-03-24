Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»

Евлоев отреагировал на критику Стерлинга.

Мовсар Евлоев отреагировал на критику Алджамейна Стерлинга из-за боя с Лероном Мерфи .

«Видел, что Алджо выложил. Ну, этот парень... если честно, я даже никак не реагирую на его слова. Потому что каждый раз, когда я вижу его в UFC PI [центр для подготовки спортсменов MMA], он чуть ли в ногу мне не обнимается. Каждый раз говорит, что я должен драться за пояс.

«Почему они тебе не дают бой за пояс?!» Будто он так сильно за меня переживает... Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности.

Да, бой был близкий, но говорить, что я проиграл – наверное, это значит не разбираться в боях. Он нанес примерно то же количество ударов, что и я, и из-за этого бой ничейный... Я нанес намного больше урона сопернику. У меня, по крайней мере, был контроль, было добивание, девять тейкдаунов, на минуточку. Это все, чего у него вообще не было. У него были какие-то попытки нанести удары в стойке, но вреда он не нанес», - сказал Евлоев.

Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей в главном событии UFC London.

Стерлинг раскритиковал вердикт судей.

Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»

Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»