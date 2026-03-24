Волков – о слухах про схватку с Хабибом в юности: «Это был парень, похожий на меня. Самое удивительное, что он с моей команды. Мой ученик, можно сказать»

Волков рассказал историю о схватке с Хабибом.

Боец UFC Александр Волков рассказал об истории про схватку с Хабибом Нурмагомедовым .

«Была ли у меня схватка с Хабибом? Видос крутился с турнира, на котором я тоже выступал. Там парень, похожий на меня, дрался с Хабибом. Самое удивительное, что он был с моей команды. У меня тренировался, в какой-то степени даже был моим учеником. Юра Ильин. Он дрался с Хабибом. Очень похож на меня – худой, светловолосый, такой русский парень.

Поединок прошел в категории до 70 кг, а я уже выступал до 90 или 85 кг. Мы с Хабибом не пересекались непосредственно на ковре. Но это был турнир, на котором я тоже выступал. Там я проиграл, к сожалению. Но это было еще до моей профессиональной карьеры. С Хабибом подраться не получилось, потому что мы были в разных категориях.

Это был панкратион. Ильин проиграл, но он и не был таким опытным, как Хабиб. Всего пару лет тренировался. Шансов особо не было», – сказал Волков.

