Волков – о слухах про схватку с Хабибом в юности: «Это был парень, похожий на меня. Самое удивительное, что он с моей команды. Мой ученик, можно сказать»

  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
2

Боец UFC Александр Волков рассказал об истории про схватку с Хабибом Нурмагомедовым.

«Была ли у меня схватка с Хабибом? Видос крутился с турнира, на котором я тоже выступал. Там парень, похожий на меня, дрался с Хабибом. Самое удивительное, что он был с моей команды. У меня тренировался, в какой-то степени даже был моим учеником. Юра Ильин. Он дрался с Хабибом. Очень похож на меня – худой, светловолосый, такой русский парень.

Поединок прошел в категории до 70 кг, а я уже выступал до 90 или 85 кг. Мы с Хабибом не пересекались непосредственно на ковре. Но это был турнир, на котором я тоже выступал. Там я проиграл, к сожалению. Но это было еще до моей профессиональной карьеры. С Хабибом подраться не получилось, потому что мы были в разных категориях.

Это был панкратион. Ильин проиграл, но он и не был таким опытным, как Хабиб. Всего пару лет тренировался. Шансов особо не было», – сказал Волков.

Евгений Гончаров: «Волков – фаворит в бою с Кортесом-Акостой. Но если пойдет в рубку, то может за это поплатиться»

Кормье – о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOVALENKO
logoMMA
logoАлександр Волков
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хабиб с медведями тренировался, что ему люди)
Ответ Header
Хабиб с медведями тренировался, что ему люди)
С медвежатами, а так да.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем