Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»
Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что промоушен должен дать Мовсару Евлоеву титульный бой.
«Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Мовсара. Многие люди теряют веру в рейтинговую систему и разочаровываются», – сказал Масвидаль.
Напомним, Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Death Row MMA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот тут Хорхе прав. К чему тогда этлт весь рейтинг сдался? Если такой беспредел творится
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем