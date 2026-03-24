Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»

Масвидаль считает, что UFC должны дать Евлоеву титульник.

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что промоушен должен дать Мовсару Евлоеву титульный бой.

«Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Мовсара. Многие люди теряют веру в рейтинговую систему и разочаровываются», – сказал Масвидаль.

Напомним, Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC.

