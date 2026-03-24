Хорхе Масвидаль: «Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Евлоева»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что промоушен должен дать Мовсару Евлоеву титульный бой.

«Не вижу ничего хорошего для UFC в том, чтобы снова игнорировать Мовсара. Многие люди теряют веру в рейтинговую систему и разочаровываются», – сказал Масвидаль.

Напомним, Евлоев – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC.

Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»

Евлоев – Волкановски: «Чемп, мы подеремся. Не беспокойся об этом шуме»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Death Row MMA
Вот тут Хорхе прав. К чему тогда этлт весь рейтинг сдался? Если такой беспредел творится
