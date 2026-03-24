  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»
Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»

Александру Волкановски не нравится, что Жеана Силву продвигают как его следующего соперника.

«Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Очевидно, что это должен быть Мовсар. Все знают, что я довольно банальный чемпион: буду драться с лучшим.

Мне кажется, что мы просто издеваемся и идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств. Бой с Мовсаром – сложнее любого. Он гораздо важнее для моего наследия и репутации.

Я абсолютно уверен, что смогу победить всех этих парней – Жеана Силву, Лерона Мерфи, Мовсара Евлоева. Всех до единого. Я нацелен на поединки с лучшими, а если говорить о наследии, то кого мы хотим? Я хочу биться с непобедимым бойцом, который одолел всех топов дивизиона.

Уверен, что Мовсар и дальше будет побеждать всех остальных бойцов. Силву еще должен заслужить шанс. Он проиграл топ-бойцу, которого я дважды победил. Это уже становится смешным, теперь вы ставите меня в невыгодном свете, не давая мне бой с главным претендентом», – сказал Волкановски.

На минувших выходных Евлоев победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

Мовсар – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой.

Волкановски хочет, чтобы Евлоев боролся с ним: «Мне не нужны оправдания. Я хочу, чтобы ты пытался повалить меня на землю, потому что знаю – у тебя это не получится»

Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
logoАлександр Волкановски
logoМовсар Евлоев
logoUFC
logoMMA
logoЖеан Силва
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Волкановски вызывает только уважение. Максимально адекватный мужик. Про Силву все правильно сказал, не заслуживает он титульный поединок.
Уайт: "Услышал тебя, чемп! Реванш с Лопесом - так реванш с Лопесом."
Мовсар наш конечно , и желаем ему взять титул и стать еще одним чемпионом из России , но Волк просто крутой мужик , невозможно ему не сопереживать .
Волк красавчик, не то что топор который максимально избегал Мовсара
Что за лев этот волк!)
Волку уважуха!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
22 марта, 11:35
Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
22 марта, 00:02
Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
21 марта, 23:53
Рекомендуем
Главные новости
Али Абдель-Азиз: «Английские медиа по MMA – самый большой мусор»
сегодня, 09:22
Боксершу Исис Сио ввели в медикаментозную кому после нокаута в бою с Джослин Камарильо
сегодня, 09:15
Гэрри – о тренировке Махачева на мешке: «Какого хрена? Травма руки или пустая трата времени?»
сегодня, 08:08Фото
Хамзат Чимаев пожелал удачи Nigma на турнире по Доте в Бирмингеме
сегодня, 08:07Киберспорт
Волкановски хочет, чтобы Евлоев боролся с ним: «Мне не нужны оправдания. Я хочу, чтобы ты пытался повалить меня на землю, потому что знаю – у тебя это не получится»
сегодня, 07:37
Пейдж скинул 29 кг к бою с Паттерсоном: «Я весил 106 кг и не испытывал никаких проблем с весогонкой»
сегодня, 07:24
Арнольд Шварценеггер вернулся к интенсивным тренировкам в спортзале для роли в новом «Конане Варваре»
сегодня, 07:23
Хельвани – о возвращении Макгрегора: «Все движется в правильном направлении. Должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля»
сегодня, 07:14
Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»
вчера, 17:52
Лопес – о выступлении Мерфи в бою с Евлоевым: «Мы не похожи. Никогда больше так не делай». Лерон ответил: «Я не лежал в гарде на спине три раунда. Давай подеремся?»
вчера, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе''
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем