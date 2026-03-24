Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»

Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым.

Александру Волкановски не нравится, что Жеана Силву продвигают как его следующего соперника.

«Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Очевидно, что это должен быть Мовсар. Все знают, что я довольно банальный чемпион: буду драться с лучшим.

Мне кажется, что мы просто издеваемся и идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств. Бой с Мовсаром – сложнее любого. Он гораздо важнее для моего наследия и репутации.

Я абсолютно уверен, что смогу победить всех этих парней – Жеана Силву, Лерона Мерфи, Мовсара Евлоева. Всех до единого. Я нацелен на поединки с лучшими, а если говорить о наследии, то кого мы хотим? Я хочу биться с непобедимым бойцом, который одолел всех топов дивизиона.

Уверен, что Мовсар и дальше будет побеждать всех остальных бойцов. Силву еще должен заслужить шанс. Он проиграл топ-бойцу, которого я дважды победил. Это уже становится смешным, теперь вы ставите меня в невыгодном свете, не давая мне бой с главным претендентом», – сказал Волкановски.

На минувших выходных Евлоев победил решением большинства судей Лерона Мерфи.

Мовсар – первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Силва – шестой.

