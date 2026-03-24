Волкановски хочет, чтобы Евлоев боролся с ним: «Мне не нужны оправдания. Я хочу, чтобы ты пытался повалить меня на землю, потому что знаю – у тебя это не получится»

Волкановски не хочет, чтобы Евлоев дрался с ним в стойке.

Чемпион UFC Александр Волкановски не хочет, чтобы Мовсар Евлоев дрался с ним в стойке.

«Я знаю, что бой со мной не будет скучным, потому что ты не сможешь удержать меня на земле. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным переходить в ударку. Мне не нужны никакие оправдания. Хочу, чтобы ты пытался повалить меня на землю, потому что знаю – у тебя это не получится.

Он, очевидно, победитель. Мовсар знает, как выигрывать бои, и я хочу, чтобы он попробовал сделать это со мной. Хочу показать ему: да, ты знаешь, как побеждать, но не против меня.

Меня удивило, что Мовсар бился в стойке с Лероном Мерфи. Сложилось впечатление, что его к этому подтолкнули. Я не говорю, что в UFC ему так сказали, но, возможно, он просто почувствовал давление, вроде: я не могу продолжать бороться, мне не дадут шанса, придется переходить в стойку», – сказал Волкановски.

Ранее Волкановски сказал, что видит Евлоева следующим соперником.

Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»

Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»