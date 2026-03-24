  • Хельвани – о возвращении Макгрегора: «Все движется в правильном направлении. Должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля»
Журналист Ариэль Хельвани считает, что Конор Макгрегор подерется летом.

«UFC как никогда нуждается в Коноре Макгрегоре. Они должны сделать все, что в их силах, чтобы он вернулся. Похоже, что все движется в правильном направлении.

Думаю, можно с уверенностью сказать: должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля.

В комментариях Макса Холлоуэя на выходных все сказано. Макс – умный парень. Я не удивлюсь, если он попытается нам что-то донести», – сказал Хельвани.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»

Срок отстранения Конора Макгрегора за нарушение антидопинговых правил подошел к концу

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Заголовок прям как про моего соседа дядю Вову: должно произойти нечто ужасное, чтобы не нажрался и не подрался в ближайшую субботу
Зачем эт Конору, с финансами у него проблем нет.
Да вернется точно, интересно, с кем. Мне хотелось бы с Колби. Огненные будут прессухи😁 Ну и сам бой интересен: Конор вроде хочет в полусредний и там Колби самый подходящий ему по габаритам соперник, остальные, кто назывались, сильно крупнее. Плюс несмотря на репутацию борца, он с Усманом весь бой очень бодро провел в стойке. Было бы интересно
Материалы по теме
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
22 марта, 07:38
Альдо – о Коноре перед их боем: «За кадром он сходил с ума. Употреблял и пил постоянно»
19 марта, 08:52
Шон О’Мэлли: «Кем были бы Конор, Джонс и Ронда без UFC? Нужно быть благодарными»
17 марта, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Пейдж скинул 29 кг к бою с Паттерсоном: «Я весил 106 кг и не испытывал никаких проблем с весогонкой»
6 минут назад
Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»
вчера, 17:52
Лопес – о выступлении Мерфи в бою с Евлоевым: «Мы не похожи. Никогда больше так не делай». Лерон ответил: «Я не лежал в гарде на спине три раунда. Давай подеремся?»
вчера, 17:43
Махачев расписал тренировку и показал работу на боксерской груше
вчера, 16:04Видео
«Матушка Россия усыновила нового сына!» Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA
вчера, 14:24
Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
вчера, 12:44
Эдди Хирн: «Если у Джонса и Аспиналла не было бы контрактов с UFC, то я бы заплатил им за бой в два раза больше»
вчера, 10:42
Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»
вчера, 10:20
Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»
вчера, 09:54
Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»
вчера, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем