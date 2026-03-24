Хельвани – о возвращении Макгрегора: «Все движется в правильном направлении. Должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля»

Журналист Ариэль Хельвани считает, что Конор Макгрегор подерется летом.

«UFC как никогда нуждается в Коноре Макгрегоре. Они должны сделать все, что в их силах, чтобы он вернулся. Похоже, что все движется в правильном направлении.

Думаю, можно с уверенностью сказать: должно произойти что-то ужасное, чтобы Конор не подрался 11 июля.

В комментариях Макса Холлоуэя на выходных все сказано. Макс – умный парень. Я не удивлюсь, если он попытается нам что-то донести», – сказал Хельвани.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

