Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»

Лерон Мерфи получил травму во время боя с Мовсаром Евлоевым.

«Потянул мышцу бедра в четвертом раунде.

Мне понравилась каждая секунда этого боя. Считаю, что сделал достаточно, чтобы выиграть первые три раунда, хотя поединок был равным. Учитывая снятие очка, это как минимум ничья, но пора двигаться дальше. Мовсар провел умный бой и не давал мне много возможностей. Я мог бы добавить чуть больше хаоса. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем провести реванш. Я вернусь, чтобы отомстить», –  написал в соцсетях Мерфи.

Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей в главном событии UFC London.

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Лерона Мерфи
Потянул мышцу так как Мовсар в 4ом раунде сильно прибавил, а Мёрфи оказался не готов к такому. Там этот момент с травмой в 4ом раунде даже увидеть можно.
Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
сегодня, 12:44
Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»
сегодня, 10:20
Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»
вчера, 17:33
Лопес – о выступлении Мерфи в бою с Евлоевым: «Мы не похожи. Никогда больше так не делай». Лерон ответил: «Я не лежал в гарде на спине три раунда. Давай подеремся?»
сегодня, 17:43
Махачев расписал тренировку и показал работу на боксерской груше
сегодня, 16:04Видео
«Матушка Россия усыновила нового сына!» Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA
сегодня, 14:24
Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
сегодня, 12:44
Эдди Хирн: «Если у Джонса и Аспиналла не было бы контрактов с UFC, то я бы заплатил им за бой в два раза больше»
сегодня, 10:42
Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»
сегодня, 10:20
Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»
сегодня, 09:54
Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»
сегодня, 09:19
Царукян в соцсетях: «Не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?»
сегодня, 08:54
Абдель-Азиз – о выступлении Евлоева в бою с Мерфи: «В UFC счастливы. Они очень хвалили Мовсара. Это случилось впервые»
сегодня, 07:46
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
вчера, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем