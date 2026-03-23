Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»

Лерон Мерфи получил травму во время боя с Мовсаром Евлоевым .

«Потянул мышцу бедра в четвертом раунде.

Мне понравилась каждая секунда этого боя. Считаю, что сделал достаточно, чтобы выиграть первые три раунда, хотя поединок был равным. Учитывая снятие очка, это как минимум ничья, но пора двигаться дальше. Мовсар провел умный бой и не давал мне много возможностей. Я мог бы добавить чуть больше хаоса. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем провести реванш. Я вернусь, чтобы отомстить», – написал в соцсетях Мерфи.

Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей в главном событии UFC London.

