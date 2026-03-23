Лопес – о выступлении Мерфи в бою с Евлоевым: «Мы не похожи. Никогда больше так не делай». Лерон ответил: «Я не лежал в гарде на спине три раунда. Давай подеремся?»
«Нет, Лерон, мы не похожи. Никогда больше так не делай», – написал в соцсетях Лопес после поединка Мерфи и Евлоева.
«Я не лежал в гарде не спине три раунда. Давай подеремся?» – ответил Мерфи.
Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.
Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Диего Лопеса
лежал бы дольше если бы Мовсар не захотел в стойке подраться
Такое чувство что Мовсару сказали провести бой в стойке, может чтоб выйти на титульный или что-то в этом роде, по этому он только несколько раз лишь показал что легко переводит Мерфи, а захотел бы валял его пополу сколько пожелал.
Переводил легко, но дальше особо опасности не было, и Мёрфи вставал. Вообще очень близкий поединок был, но считаю победу Евлоева заслуженной, за счёт большего объёма работы и давления.
