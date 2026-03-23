Лопес – о выступлении Мерфи в бою с Евлоевым: «Мы не похожи. Никогда больше так не делай». Лерон ответил: «Я не лежал в гарде на спине три раунда. Давай подеремся?»

Лерон Мерфи предложил поединок Диего Лопесу в ответ на критику.

«Нет, Лерон, мы не похожи. Никогда больше так не делай», – написал в соцсетях Лопес после поединка Мерфи и Евлоева.

«Я не лежал в гарде не спине три раунда. Давай подеремся?» – ответил Мерфи.

Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

