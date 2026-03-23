Чемпион UFC Ислам Махачев расписал тренировку и показал работу на боксерском мешке.

«Отжимания с хлопком: три подхода по 15 раз.

Жим лежа, узко: три подхода по шесть раз (вес – 90 кг).

Приседания: 90 кг – пять раз. Сразу становая: 90 кг – пять раз. Три подхода.

Румынская тяга: 60 кг – восемь раз. Сразу подтягивания на турнике – 10 раз. Три подхода.

Берешь гантели 15 кг и делаешь подъем на бицепс 15 раз. Сразу берешь штангу 40 кг и делаешь подъем на бицепс пять раз. Три подхода.

Пресс – спина: три подхода по 20 раз. Обязательно.

Отдых после каждого упражнения две минуты», – написал Махачев.

Также Ислам показал, как тренируется на снаряде.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал , что Махачев травмировал руку и пока не может драться.

