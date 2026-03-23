  «Матушка Россия усыновила нового сына!» Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA
«Матушка Россия усыновила нового сына!» Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA

«Матушка Россия усыновила нового сына! Я с гордостью сообщаю, что стал амбассадором IBA Bare Knuckle. Я проведу свое первое мероприятие с моим хорошим другом Альфредо Аудиторе 28 марта в Санкт-Петербурге. Вперед! Давай создадим прекрасные воспоминания. Спасибо президенту IBA Умару Кремлеву! Я рад стать членом глобальной боксерской семьи», – написал Джонс в соцсетях.

28 марта на площадке концертно-спортивного комплекса «Арена» в Санкт-Петербурге состоится турнир IBA Bare Knuckle, который возглавит поединок Йоэля Ромеро и Вагаба Вагабова.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джона Джонса
Мдааа. Это после возможных 15млн в ЮФС за Аспиналла и всякой личной рекламной побочки связанной с тем боем. Хех, ну и удар в пах по тем кто отмазывал Джона, помню одного юзера которого кстати поддержали тут многие, что Джону деньги не нужны, он на мероприятиях за 5 минут делает пол ляма, ггг
