«Матушка Россия усыновила нового сына!» Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA

Бывший чемпион UFC Джон Джонс подписал соглашение о сотрудничестве с лигой кулачных боев IBA.

«Матушка Россия усыновила нового сына! Я с гордостью сообщаю, что стал амбассадором IBA Bare Knuckle. Я проведу свое первое мероприятие с моим хорошим другом Альфредо Аудиторе 28 марта в Санкт-Петербурге. Вперед! Давай создадим прекрасные воспоминания. Спасибо президенту IBA Умару Кремлеву! Я рад стать членом глобальной боксерской семьи», – написал Джонс в соцсетях.

28 марта на площадке концертно-спортивного комплекса «Арена» в Санкт-Петербурге состоится турнир IBA Bare Knuckle, который возглавит поединок Йоэля Ромеро и Вагаба Вагабова.

Джонс – о срыве боя в Белом доме: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»

Джон Джонс: «Нужно находить что-то хорошее в каждой ситуации. Я научился этому»