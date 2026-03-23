Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»

Биспинг: думал, что Мерфи победил Евлоева.

Комментатор UFC Майкл Биспинг ожидал, что судьи отдадут победу Евлоеву в поединке с Мерфи.

«Я думал, что победил Лерон. У меня нет никаких претензий к Мовсару. Я не предвзят. Говорю всем американским фанатам – думал, что победу отдадут Мерфи», – сказал Биспинг на пресс-конференции.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей на UFC London.

