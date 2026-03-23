Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
Комментатор UFC Майкл Биспинг ожидал, что судьи отдадут победу Евлоеву в поединке с Мерфи.
«Я думал, что победил Лерон. У меня нет никаких претензий к Мовсару. Я не предвзят. Говорю всем американским фанатам – думал, что победу отдадут Мерфи», – сказал Биспинг на пресс-конференции.
Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей на UFC London.
Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»
Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
Я не предвзят, но я - британец и Лерой - британец, а еще я никогда не топлю во всех вьюшках, что Леон Эдвартс - невероятный чемпион непобедимый (до первого луза), потом во всех вью за Аспиналла - тоже самое, но чуваки, я не предвзят
Англичане самые предвзятые, особенно в боксе
