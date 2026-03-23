Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»

Белал Мухаммад раскритиковал работу комментаторов в поединке Евлоев – Мерфи.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад раскритиковал работу комментаторов в поединке Евлоев – Мерфи.

«Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах. Поединок был очень близким только потому, что вы думали, будто Евлоев будет бороться, а он решил этого не делать. Это не значит, что он проиграл», – написал в соцсетях Белал.

Одним из комментаторов боя был Майкл Биспинг – британский экс-чемпион промоушена в среднем весе.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи в главном событии UFC London.

