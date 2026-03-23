Белал – о поединке Евлоева и Мерфи: «Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах»

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад раскритиковал работу комментаторов в поединке Евлоев – Мерфи.

«Комментаторы создавали впечатление, что Мовсара убивают в первых трех раундах. Поединок был очень близким только потому, что вы думали, будто Евлоев будет бороться, а он решил этого не делать. Это не значит, что он проиграл», – написал в соцсетях Белал.

Одним из комментаторов боя был Майкл Биспинг – британский экс-чемпион промоушена в среднем весе.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи в главном событии UFC London.

Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»

Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
Послушал бы он русских комментаторов))
Каждый номерной от них блевать тянет
от них всегда блевать тянет
турбомегаультрапатриоты
тут и тех нокаут за сечку им был нужен, и 10-8 за последние раунды
просто дурка
прям мои мысли
Нормально на матче в этот раз отработали. Понагнетали конечно, но всем тревожно было.
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
вчера, 09:34
Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива
вчера, 09:05
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
вчера, 07:38
Майкл Биспинг: «У меня нет неприязни к Евлоеву, просто думал, что победил Мерфи»
56 минут назад
Эдди Хирн: «Если у Джонса и Аспиналла не было бы контрактов с UFC, то я бы заплатил им за бой в два раза больше»
сегодня, 10:42
Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»
сегодня, 09:54
Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»
сегодня, 09:19
Царукян в соцсетях: «Не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?»
сегодня, 08:54
Абдель-Азиз – о выступлении Евлоева в бою с Мерфи: «В UFC счастливы. Они очень хвалили Мовсара. Это случилось впервые»
сегодня, 07:46
Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»
сегодня, 07:36
Стерлинг – Евлоеву: «Ты заслуживаешь титульный шанс»
сегодня, 07:26
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»
сегодня, 07:00
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
вчера, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
