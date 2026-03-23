Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»
Боец UFC Макс Холлоуэй заявил, что готов драться с Конором Макгрегором в любом весе.
«Конор один раз одолел меня. Он говорит о возвращении, я выхожу после поражения.
Если он не хочет гонять вес, то и я не буду этого делать. Мы можем провести бой в любом дивизионе – дело лишь в том, чтобы вернуть его», – сказал Холлоуэй.
Макгрегор победил Холлоуэя судейским решением в августе 2023-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Max Holloway
2023?
2023?
2013
Лёгкие и большие деньги. После этого можно завершать
