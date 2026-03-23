Холлоуэй хочет реванш с Конором: «Можем подраться в любом весе»

Холлоуэй заявил, что готов драться с Макгрегором в любом весе.

Боец UFC Макс Холлоуэй заявил, что готов драться с Конором Макгрегором в любом весе.

«Конор один раз одолел меня. Он говорит о возвращении, я выхожу после поражения.

Если он не хочет гонять вес, то и я не буду этого делать. Мы можем провести бой в любом дивизионе – дело лишь в том, чтобы вернуть его», – сказал Холлоуэй.

Макгрегор победил Холлоуэя судейским решением в августе 2023-го.

Срок отстранения Конора Макгрегора за нарушение антидопинговых правил подошел к концу

Возвращение Конора – чушь или реальность?